AK Parti hızlı çıktı, grup yönetimi belirlendi
AK Parti'nin Meclis Grup yönetimi belli oldu. Grup Başkanvekilleri arasında bir önceki dönemden isimler de var.
Gündem 30.05.2023, 20:47 31.05.2023, 02:16
TBMM'de yeni dönemde en hızlı çıkan parti AK Parti oldu.
Kesin sonuçlar açıklanır açıklanmaz AK Parti'nin TBMM yönetimi belirlendi.
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.
Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak.
Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak.
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