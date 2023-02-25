AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor

45 bin canı hayattan koparan asrın felaketinden en çok etkilenen şehirlerden biri Hatay. Onlarca bina yerle bir oldu. Evleri yıkan deprem yüreklere ateş düşürdü.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da ailesinden 11 kişiyi kaybetti. TRT Haber'e konuşan Yayman ''Asıl acı binlerce insanımızı yitirmek ve kadim şehrin yerle bir olmasıdır'' dedi.

Yayman şöyle konuştu:

85 milyonun acımıza merhem olmasına, sarmasına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu deprem bir kez daha gösterdi ki büyük bir milletimiz var, asil bir milletimiz var. Benim acılarım var fakat benim acım sadece kendi ailemi kaybettiğim için değil onlar acımın yüzde biridir. Asıl bizim acımız insanlarımızı kaybetmektir. Hatay'ımızda barışın ve kardeşliğin şehri Hatay'ımızda taş üstünde taş kalmamasıdır."

''Bu ayrılık geçici, geri döneceğiz"

Diğer depremzedeler gibi Yayman'ın da acısı büyük. Hemşehrilerini dinliyor, paylaştığı acısıyla sarılıyor.

Hüseyin Yayman'ın evinden ayrılan Hataylılara bir de çağrısı var. ''Bu ayrılık geçici, geri döneceğiz'' diyor.

"Deprem bizim için bir milli güvenlik sorunudur. Bu nadide şehrin yeniden imarı inşası, depremden kurtulup yeniden ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi için bizzat Cumhurbaşkanımız bu olayın kendi hamiliğini üstlendi. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. 85 milyona şunu söylemek isteriz. Sizin hassasiyetinizi, sizin duyarlılığınızı, sizin yaralı bir kuş gibi çarpan yüreğinizi biz burada hissediyoruz. Hatay'la ilgili endişeniz olmasın. Hatay Türkiye'dir, Türkiye Hatay'dır."