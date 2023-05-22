AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekiil Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatını bulduk. Açıkçası, hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyetin'ni tehdit eden önemli bir tehdit olduğunu, önemli bir mesele olduğunu buna karşı da bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olunduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim.

Ayrıca yine Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Buradaki insanlar Suriye'den buraya gelenler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar buraya geldiler. Bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak"