AK Parti'den Kanada'daki saldırıya tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanların üzerine ateş açılmasına tepki gösterdi. Çelik, "Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz" dedi.
Gündem 17.04.2022, 14:08
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Çelik, Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti. "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.
Ömer Çelik, "Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.
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