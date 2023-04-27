AK Parti'den izleyenleri ağlatan Ayasofya filmi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeniliklere ve ilklere imza atan AK Parti, Ayasofya Camii'ni de açarak yaklaşık bir asırlık özlemi sona erdirmişti.

AK Parti'nin Ayasofya Camii'ni açması hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ses getirmişti.

Caminin açılmasından sonra yıllarca beklenti içerisinde olanların özlemi sona ermişti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan filmde, Ayasofya özlemi ana tema olarak işlendi.

İşte o film: