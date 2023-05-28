AK Parti'den ilk açıklamalar
Çelik, seçimin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçtiğini söyledi.
Gündem 28.05.2023, 19:15 28.05.2023, 19:37
Seçim sonrasında oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçtiğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oy sayımı sürerken basın toplantısı düzenledi.
İki kez basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştiren Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
İki kere üst üste CHP sözcüsü telaşla açıklama yaptı. Kendi verilerini Türkiye'nin verileri gibi ortaya koyup bulandırma çabasındalar. 'Kimse balkon konuşması yapmasın' diyor. Tüm süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs'ta iki belediye başkanından geldi. CHP'nin ikide bir tansiyonu yükseltmesine gerek yok.
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