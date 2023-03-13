AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş başkanlığında bir heyet HÜDA PAR'a ziyarette bulundu.
Gündem 13.03.2023, 17:13 13.03.2023, 17:17
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında bir heyet HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
HÜDA PAR, daha önce yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Detaylar Ekleniyor...
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|24
|42
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|24
|31
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Gaziantep FK
|24
|25
|13. Ankaragücü
|23
|25
|14. Kasımpaşa
|24
|25
|15. Sivasspor
|24
|24
|16. İstanbulspor
|23
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|24
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|24
|48
|2. Eyüpspor
|23
|47
|3. Keçiörengücü
|25
|46
|4. Pendikspor
|25
|44
|5. Bodrumspor
|25
|41
|6. Rizespor
|23
|40
|7. Sakaryaspor
|24
|40
|8. Boluspor
|24
|35
|9. Göztepe
|25
|35
|10. Bandırmaspor
|23
|34
|11. Manisa FK
|22
|33
|12. Tuzlaspor
|25
|28
|13. Adanaspor
|22
|25
|14. Erzurumspor
|24
|21
|15. Altay
|23
|19
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|25
|17
|18. Altınordu
|24
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Newcastle
|25
|44
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|24
|39
|8. Fulham
|27
|39
|9. Brentford
|25
|38
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|26
|35
|12. Crystal Palace
|26
|27
|13. Wolves
|27
|27
|14. Nottingham Forest
|26
|26
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. West Ham United
|26
|24
|18. Bournemouth
|26
|24
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|24
|45
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|25
|33
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|24
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Real Valladolid
|25
|28
|15. Espanyol
|25
|27
|16. Cadiz
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
|20. Elche
|25
|13