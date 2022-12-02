AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni şarkı

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısından uyarlanan yeni şarkı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Azerbaycan Milli Marşı'nı yazan Ahmet Cevat tarafından bestelenen ve Azerin'in sesiyle milyonlarca kişiye ulaşan Çırpınırdı Karadeniz isimli Türkü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlanmış halini paylaştı.

Senden Vazgeçmeyiz, adı verilen uyarlama, sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu ve büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan’ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak “Erdoğan olmasaydı Karabağ’da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor” , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.

SENDEN VAZGEÇMEYİZ ŞARKI SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için uyarlanan Senden Vazgeçmeyiz isimli şarkının sözleri şu şekilde:

Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan, umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki