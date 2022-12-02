AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni şarkı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan yeni şarkıyı sosyal medya adresinden paylaştı.
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısından uyarlanan yeni şarkı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Azerbaycan Milli Marşı'nı yazan Ahmet Cevat tarafından bestelenen ve Azerin'in sesiyle milyonlarca kişiye ulaşan Çırpınırdı Karadeniz isimli Türkü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlanmış halini paylaştı.
Senden Vazgeçmeyiz, adı verilen uyarlama, sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu ve büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan’ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak “Erdoğan olmasaydı Karabağ’da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor” , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.
SENDEN VAZGEÇMEYİZ ŞARKI SÖZLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan için uyarlanan Senden Vazgeçmeyiz isimli şarkının sözleri şu şekilde:
Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan, umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki
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