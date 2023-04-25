AK Parti bürosuna saldırıda yeni gelişme
AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna saldırı soruşturmasında 2 kişi gözaltına alındı.
AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Valiliğinden, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi;
Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş ile motosikleti kullanan C.E adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6,75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir.
Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan O.Ş'nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E’nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.
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