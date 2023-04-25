banner38

AK Parti bürosuna saldırıda yeni gelişme

AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna saldırı soruşturmasında 2 kişi gözaltına alındı.

Gündem 25.04.2023, 18:39
AK Parti bürosuna saldırıda yeni gelişme

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş ile motosikleti kullanan C.E adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6,75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir.

Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan O.Ş'nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E’nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

#ak parti
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 29 64
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Trabzonspor 29 45
7. Kayserispor 30 45
8. Konyaspor 30 42
9. Karagümrük 29 41
10. Sivasspor 30 37
11. Alanyaspor 30 35
12. Ankaragücü 29 34
13. Kasımpaşa 30 33
14. Antalyaspor 29 33
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 29 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 32 63
3. Pendikspor 32 58
4. Eyüpspor 33 58
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 32 55
7. Göztepe 32 54
8. Keçiörengücü 32 50
9. Bandırmaspor 32 50
10. Manisa FK 32 49
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 32 37
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 32 28
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 32 75
2. M.City 30 70
3. Newcastle 31 59
4. M. United 30 59
5. Tottenham 32 53
6. Aston Villa 32 51
7. Liverpool 31 50
8. Brighton 29 49
9. Fulham 31 45
10. Brentford 32 44
11. Chelsea 31 39
12. Crystal Palace 32 37
13. West Ham United 31 34
14. Wolves 32 34
15. Bournemouth 32 33
16. Leeds United 32 29
17. Leicester City 32 28
18. Everton 32 28
19. Nottingham Forest 32 28
20. Southampton 32 24
Takımlar O P
1. Barcelona 30 76
2. Real Madrid 30 65
3. Atletico Madrid 30 60
4. Real Sociedad 30 54
5. Real Betis 30 48
6. Villarreal 30 47
7. Athletic Bilbao 30 46
8. Osasuna 30 41
9. Rayo Vallecano 30 40
10. Mallorca 30 40
11. Girona 30 38
12. Sevilla 30 38
13. Celta Vigo 30 36
14. Real Valladolid 30 35
15. Cadiz 30 32
16. Getafe 30 31
17. Almeria 30 30
18. Valencia 30 30
19. Espanyol 30 28
20. Elche 30 13
banner23