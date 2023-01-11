AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla biraraya gelerek başörtüsüne anayasal güvence teklifi için izlenecek yol haritasını belirleyecek.
Gündem 11.01.2023, 10:17 11.01.2023, 10:25
Anayasa değişikliği teklifi için AK Parti ile muhalefet arasında planlanan ikinci tur görüşmeler iptal oldu.
HDP, parti kapatma davası ve hazine yardımına hesaplarına bloke konulmasını gerekçe göstererek görüşmeyi kabul etmedi.
Ardından CHP ve İYİ Parti de ortak kararla randevu talebine "hayır" dedi. Gerekçe olarak CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti'li Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekelerinin karma komisyon gündemine alınması gösterildi.
AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla biraraya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek.
AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
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