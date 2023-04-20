AK Parti binasına silahlı saldırı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi.
Gündem 20.04.2023, 17:04
AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|69
|2. Fenerbahçe
|28
|63
|3. Beşiktaş
|28
|56
|4. A.Demirspor
|29
|54
|5. Trabzonspor
|28
|45
|6. Başakşehir
|28
|45
|7. Kayserispor
|29
|45
|8. Karagümrük
|28
|40
|9. Konyaspor
|29
|39
|10. Kasımpaşa
|29
|33
|11. Antalyaspor
|28
|33
|12. Alanyaspor
|29
|32
|13. Sivasspor
|28
|31
|14. Ankaragücü
|27
|28
|15. İstanbulspor
|28
|28
|16. Giresunspor
|27
|27
|17. Gaziantep FK
|28
|25
|18. Ümraniye
|28
|23
|19. Hatayspor
|27
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|29
|31
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|29
|13