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AK Parti binasına ikinci saldırı

AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına yönelik saldırıdan sonra İstanbul Bahçelievler binasına da saldırı düzenlendi

Gündem 22.04.2023, 09:52 22.04.2023, 09:58
AK Parti binasına ikinci saldırı

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosunun önünde silahla ateş açıldı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

AK Parti'nin Bahçelievler'de, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

İstanbul Valiliği, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Tuna'dan açıklama

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

Kabaktepe: Hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir saldırı bizi durduğumuz yerden döndüremez

Kabaktepe, seçim bürosunda incelemelerde bulundu.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Kabaktepe, öncelikle bayram gününde böyle bir burukluk yaşanmasının kendilerini aşırı derecede üzdüğünü söyledi.

Kabaktepe, saat 22.18 sıralarında Kocasinan Mahalle İrtibat Seçim Bürosu önünden geçen motosikletli 2 kişinin, emniyetten alınan bilgilere göre 5 el ateş ettiğini belirterek, "Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz. Bu zavallı saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Osman Nuri Kabaktepe, kardeşliği bozmak, ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek için bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü mahfile karşı bugüne kadar olduğu gibi sevgi, merhamet kardeşlik, birlik, beraberlik içinde, demokrasiye ve hukuka olan saygılarıyla karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi milletle birlikte hukuk içerisinde hem haklarını arayacaklarını hem de seçim sürecine kadar çalışmalarının temposunu daha da arttırarak devam edeceklerini vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Bu saldırganlar yakalandıklarında nedeni, kim olduğunu, nasıl olduğunu emniyet güçlerimiz, ilgili adli birimler muhakkak açıklayacaklar. Biz kimliklerini ve ne olduğunu da önemsemeden her zaman kime olursa olsun, nereden gelirse gelsin karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Seçim öncesi bir siyasal malzeme veya siyasal olarak farklı bir ortamın oluşturulmasına dönük adımların olup olmadığını bilmiyoruz. Saldırının seçim büromuzun önünde arkadaşlarımıza bakarak gerçekleştirilmiş olması tedirgin edici bir durum. Biz her zamanki duruşumuzu, kararlılığımızı devam ettirerek, sandık bayramının, demokrasi bayramının en güzel şekilde gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız."

Kabaktepe, hiçbir merminin, hiçbir saldırının kendilerini durdukları yerden döndüremeyeceğini, istikametlerinden saptıramayacağını kaydederek, "Çalışmalarımızdaki azmimiz ve gayretimizde zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Bu bizim kardeşliğimize daha çok sarılmamıza, çalışmalarımızı, milletimize olan bağlılığımızı, sevgimizi daha fazla artırmamıza neden olur. Bu tip saldırılara tevessül eden insanları uyarmış oluyorum. Bunlar hiçbir zaman emellerinize ulaşmanızı sağlamadı, bundan sonra da sağlamayacak" ifadelerini kullandı.
Toplumsal huzuru, barışı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak mahallesinden, ilçesinden, il teşkilatına kadar hep beraber güçlü bir şekilde seçime dönük çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İrtibat büromuza dönük bir saldırı, aldığımız ön bilgiler öyle. Ama mahalle sakinlerimizi de rahatsız, huzursuz eden bir saldırı. Onlara da 'geçmiş olsun' diyorum. Bahçelievler'e, İstanbul'umuza da 'geçmiş olsun' diyorum. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle durmak yok, yola devam. Yolumuza devam edeceğiz. Demokrasiye, hukuka olan saygımızla, bağlılığımızla devam edeceğiz."

Kabaktepe, güvenlik güçlerine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "En kısa sürede saldırganları yakalayacaklarına ve gerekli açıklamaların yapılacağına da inancımız tamdır" dedi.

#ak parti
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