banner38

AK Parti anket sonucunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisi tarafından yaptırılan anketlerin sonuçlarını ilk kez açıkladı.

Gündem 15.03.2023, 22:40
AK Parti anket sonucunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisi tarafından yapılan anketlerin sonuçlarını ilk kez açıkladı.

Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53, AK Parti'nin yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 51'in üzerinde olduğunu ifade etti.

İşte Şen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları: "Biz sürekli yaptırıyoruz. Sadece siyasi araştırmalar yaptırmıyoruz. Kültürel, siyasal, ekonomik anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Normalde ayda 3-4 araştırma yapılıyordu. Alt ve üst eşiklere bakıyorum. Mesela AK Parti son haftada 41 gözüküyor. Bu değişebilir. Bu bugünün fotoğrafı. Biz yükseleceği yönünde emareler alıyoruz. Diğer partilerin oy oranını konuşmak bana yakışmaz. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 51'in üzerinde. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 53. Yüzde 55 olarak da gördüm. Yüzde 55'i bir araştırmada gördüm. Yüzde 53'ü ise iki araştırmada gördüm. Yüzde 53 daha sağlam geliyor bana.

Cumhur İttifakı'ndan sadece MHP yok. Seçmen kararının çoktan vermiş. O seçmenlerin kahir ekseriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Başka isim vermiyorlar. MHP seçmenini iyi analiz etmek. Herkesi şaşırtan 1 ve 1,5 puanlık fark koyar seçimlerde. Bu dahil değil oranlara. MHP'yi düşük gösterenlerin verilerinde bir doğruluk göremiyoruz. MHP'nin bir tabanı var, asla bırakmıyor. Normal zamanlarda görmediğimiz bir kitle var MHP'de. Onlar vatanların selametine bakalar. Sonra seçim günü gider oyunu kullanır.

Onların daha önceden yaptıkları araştırmaları da biliyorum. Daha önce bu arkadaşlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmıyordu. Onların gerçeklikten kopuk bir dünyası var. Bilimsel kurallara göre yapmıyorlar. Onların cevabını Sayın İnce Seçim akşamı vermişti. 'Şizofren' demişti. Sadece propaganda olsa bunları masum görebilirsiniz. Daha ileri bir durum görüyorum. Seçim akşamı 'oylarımız çalındı, 55 alacaktık, 65 alacaktık deyip' halkı sokağa çıkarmak isteyen aklı evveller var. Onların rehavetlikle ilgili bir durumu yok. Öyle yalan söylüyorlar ki, sonra o yalana inanıyorlar ve bir yalan daha söylüyorlar. Sonra soruyorsun, birinci yalanı delil olarak gösteriyorlar. Bu kitlenin bir öz sorgulamaya gitmesi lazım.

İLK KEZ AÇIKLADI

Yüzde 50 alan bir partinin 41'inden 42'sinden bahsediyoruz. Yani bir düşüş yaşamışız. Ekonominin bir sürü alanında bir sürü problem var gibi bir gerçeklik yok. Enflasyon var. O da düşüş eğiliminde. Enflasyonun çok zorladığı dönemlerde, 34'ü gördük. Bunu da açıkça söyledim zaten. 55'in altı AK Parti'ye yakışmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim son seçimim' demiştir. Ben kendime yakıştırmıyorum 53'ü. 49 bulsam, 49 derim. Bunu milletten gizlemenin ne anlamı var. Bu anketlerin sonuçlarını ilk defa burada söyledim. Bunu aşan bir tablo var. Bunun sebebi basit. Sorunu sorun olarak vatandaş görüyor ama Erdoğan da görüyor. Gizlemiyor. Ama vatandaş çözümü Erdoğan da arıyor. Depremin acılarını Erdoğan'ın saracağını biliyor. Bunu besleyen bir şey daha var. Muhalefetin şimdiye kadar bir şey yapmamış olması. 6'lı masada bir umut görmüyor."

#ak parti
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 60
2. Fenerbahçe 23 51
3. Beşiktaş 24 46
4. A.Demirspor 24 42
5. Trabzonspor 24 41
6. Başakşehir 23 40
7. Kayserispor 24 35
8. Konyaspor 24 31
9. Karagümrük 23 30
10. Antalyaspor 24 28
11. Alanyaspor 24 28
12. Gaziantep FK 24 25
13. Ankaragücü 23 25
14. Kasımpaşa 24 25
15. İstanbulspor 23 24
16. Sivasspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 23 23
19. Ümraniye 24 21
Takımlar O P
1. Samsunspor 25 51
2. Eyüpspor 25 50
3. Keçiörengücü 25 46
4. Pendikspor 25 44
5. Rizespor 24 43
6. Sakaryaspor 25 43
7. Bodrumspor 25 41
8. Manisa FK 24 39
9. Göztepe 25 35
10. Boluspor 24 35
11. Bandırmaspor 24 34
12. Tuzlaspor 25 28
13. Altay 25 25
14. Adanaspor 25 25
15. Erzurumspor 24 21
16. Gençlerbirliği 24 17
17. Denizlispor 25 17
18. Altınordu 24 17
19. Yeni Malatyaspor 25 16
Takımlar O P
1. Arsenal 27 66
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 27 48
5. Newcastle 25 44
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 26 41
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 26 37
11. Aston Villa 26 35
12. Crystal Palace 27 27
13. Wolves 27 27
14. Nottingham Forest 26 26
15. Everton 27 25
16. Leicester City 26 24
17. West Ham United 26 24
18. Bournemouth 26 24
19. Leeds United 26 23
20. Southampton 27 22
Takımlar O P
1. Barcelona 25 65
2. Real Madrid 25 56
3. Atletico Madrid 25 48
4. Real Sociedad 25 45
5. Real Betis 25 42
6. Villarreal 25 38
7. Rayo Vallecano 25 35
8. Osasuna 25 34
9. Athletic Bilbao 25 33
10. Mallorca 25 32
11. Celta Vigo 25 31
12. Girona 25 30
13. Sevilla 25 28
14. Real Valladolid 25 28
15. Espanyol 25 27
16. Cadiz 25 27
17. Valencia 25 26
18. Getafe 25 26
19. Almeria 25 25
20. Elche 25 13
banner23