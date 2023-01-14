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AK Parti "2023 Roman Buluşması" düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması" düzenlenecek.

Gündem 14.01.2023, 00:27
AK Parti "2023 Roman Buluşması" düzenleyecek

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması" gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Roman vatandaşlara yönelik yenilikçi çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nde 2022'de siyasiler, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı "Roman Vatandaşlara Yönelik Yenilikçi Politikalar Çalıştayı" ve Sosyal Politikalar 20. Yıl Çalıştayı kapsamında da "Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı" düzenlendiği anımsatıldı.

Çalıştaylar kapsamında politika, strateji ve uygulamalara ilişkin deneyim bilgi, birikim ve önerilerin alındığı eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda çalışmalar yapıldığı ve çalıştaylar kapsamında Roman vatandaşlara yönelik çalışma yapan 300'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılım sağladığı ve katkı sunduğu belirtildi.

Ayrıca ülke genelinde yaz dönemi boyunca Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 22 şehirde ziyaretlerle geniş bir saha çalışması yapıldığı, saha çalışmalarıyla birlikte akademisyenlerden oluşan heyetlerin hane ve STK ziyaretleriyle "Odak Grup Çalışmaları" yapıldığı bildirildi.

Tüm çalışmalarda elde edilen tespit ve sonuçlar doğrultusunda güz döneminde 14 şehirde yüz yüze görüşme tekniği ile "Profil Analizi ve Anket Çalışması" yapılarak talep, beklenti ve ihtiyaçları tespit edildi.

"Roman vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz"

8 Nisan Romanlar Günü'nün geçen yıl ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle tüm illerde eş zamanlı olarak iftar programı gerçekleştirerek roman vatandaşlarla bir araya gelindiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' temasıyla '2023 Roman Buluşması' kapsamında şimdi İstanbul'dayız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Biz biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz.' sözünden yola çıkarak 2023 yılı Roman Buluşması programımızı 20 Ocak Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz.

Programımızda iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında ülkemize değer katan Roman vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı haklının ve değerlerin yüzyılı olacak. Hep birlikte kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan bu kadim değerlerimizi, zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız."

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