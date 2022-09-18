Ailelerin yürüyüşü LGBT’lileri panikletti
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 18 Eylül 15:00 Pazar günü düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü' ünlüler ve bazı toplum kuruluşlarını rahatsız etti. Ailelerin toplumu korumak amacıyla düzenledikleri yürüyüşe 'LGBT'ye karşı yürüyüş ne' diyen ünlülere takipçileri tepki gösterdi.
Gündem 18.09.2022, 17:42
Aleyna Tilki, Edis, Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz ve Mabel Matiz, bugün Saraçhane'de düzenlenen olan LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe tepki gösterdi.
'Büyük Aile Yürüyüşü' bazı toplum kuruluşlarını da paniğe sevk etti. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşımlarda bulunan ünlülere takipçileri tepki gösterdi.
BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?
Toplam 150 STK’nın desteğiyle düzenlenen “Büyük Aile Buluşması” adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30’da Saraçhane Parkı’nda başladı ve Beyazıt Meydanı’nda son buldu
ÜNLÜ İSİMLERDEN VE SÖZDE TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ GELDİ
'Büyük Aile Yürüyüşü'ne ünlü isimler ve sözde toplum kuruluşları tepki gösterdi.
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