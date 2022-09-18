Ailelerin yürüyüşü LGBT’lileri panikletti

Aleyna Tilki, Edis, Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz ve Mabel Matiz, bugün Saraçhane'de düzenlenen olan LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe tepki gösterdi.

'Büyük Aile Yürüyüşü' bazı toplum kuruluşlarını da paniğe sevk etti. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşımlarda bulunan ünlülere takipçileri tepki gösterdi.

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?

Toplam 150 STK’nın desteğiyle düzenlenen “Büyük Aile Buluşması” adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30’da Saraçhane Parkı’nda başladı ve Beyazıt Meydanı’nda son buldu

ÜNLÜ İSİMLERDEN VE SÖZDE TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ GELDİ

'Büyük Aile Yürüyüşü'ne ünlü isimler ve sözde toplum kuruluşları tepki gösterdi.