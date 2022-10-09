Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri risk grubundaki çocuklara ulaşıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çocuklar Güvende Projesi kapsamında, Bakanlığın mobil ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla dezavantajlı gruplardaki çocukların okula devamlarının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bakanlığın, en az 2 sosyal çalışma görevlisi ile il emniyet müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla oluşturduğu çocuk koruma mobil ekipleri, haftanın belirli günlerinde alan taramaları yaparak ya da gelen çağrılar aracılığıyla, sokak, okul ve diğer ebeveyn kontrolü dışındaki alanlarda ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tespit ediyor.

201 bin çocuğa ulaşıldı

Bu çocuklar, durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden veya yardımlardan yararlanmaları için destek kapsamına alınıyor. Çocuk koruma mobil ekipleri, bugüne kadar toplam 201 bin 239 çocuğa ulaştı.

Ekipler sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan toplam 36 bin 289 çocuk tespit ederek müdahalede bulundu. Çalışmalar kapsamında, 17 bin 489 aileye rehberlik hizmeti verildi, toplam 665 çocuk, kurum bakımına alındı.

Ayrıca, okula devamsızlığı olan çocuklarla ilgili çalışmalar doğrultusunda 13 bin 185 okul ziyareti gerçekleştirildi ve 26 bin 435 aileyle görüşüldü. Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları tespit edilerek, eğitim, sağlık, danışmanlık veya bakım gibi tedbirler alındı.

Çocuk koruma mobil ekiplerince tespit edilen çocukların sokakta yaşama, çalıştırılma veya dilendirilme nedenleri araştırılarak çocuğun ve ailenin, uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca ailelere yönelik danışmanlık, psikososyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.