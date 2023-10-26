"Aile Şurası"nda konuşan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Şurası"nda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir şey yoktur" dedi.
Gündem 26.10.2023, 14:33 26.10.2023, 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8. Aile Şurası'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
İnsanı doğumdan ölüme kuşatan koruyan aile çok büyük bir nimettir.
Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur.
Milli şuur ailede edinilir.
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