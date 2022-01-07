Aile hekimi çift 1 ay arayla Kovid-19'a yenik düştü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Aksaray'dan ambulans helikopterle Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor vefat etti. Aksaraylı doktorun kendisi gibi aile hekimi olan eşi de 1 ay önce yine Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Gündem 07.01.2022, 18:21
Aksaray Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Nuray Sevim (50), 9 Aralık 2021'de Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Sevim, kurtarılamadı.
Sevim'in cenazesinin yarın Aksaray Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
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