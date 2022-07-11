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AİHM, Osman Kavala ile ilgili kararını bugün verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili görülen davada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını bugün verecek.

Gündem 11.07.2022, 12:02
AİHM, Osman Kavala ile ilgili kararını bugün verecek

Konseyin Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması ya da üyelikten çıkarılması gibi bir dizi yaptırım kararı alması öngörülüyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017’den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’ya ilişkin, 10 Aralık 2019’da Sözleşme’nin 18. maddesinin ihlali ve bu durumun sona erdirilmesi için 46. maddenin 4. fıkrası uyarınca Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti.

Mahkeme’nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2019 tarihli AİHM kararını uygulamadığına karar vererek Türkiye’ye karşı 2 Şubat 2022’de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı.

Avukat Benan Molu, bugün, prosedür gereği yeniden AİHM’e gönderilen dosyadan çıkacak olan kararı değerlendirdi.

Molu, ihlal kararının Konsey tarihinde ilk kez Azerbaycan’a karşı başlatıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

“KAVALA İLE BİRLİKTE KONSEY TARİHİNDE İKİNCİ KEZ İHLAL SÜRECİNE GİDİLMİŞ OLDU”

“AİHM, bu süreçte alınan hiçbir kararın yerine getirilmediği ve hem AİHM’in bağlayıcı olan kararına hem de Bakanlar Komitesi’nin kararlarına rağmen Kavala’nın serbest bırakılmaması sebebiyle Türkiye’ye karşı ihlal prosedürü başlatma kararı aldı.

Bu, Avrupa Konseyi tarihinde, o dönem Rusya da Konsey üyesi olduğu için, 47 devlet içinde sadece Azerbaycan’a karşı başlatılan bir süreç olmuştu. Kavala ile birlikte Konsey tarihinde ikinci kez bu yola gidilmiş oldu.

2 Şubat 2022 tarihinde Bakanlar Komitesi dosyayı tekrar İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderdi ve kararının uygulanmasını sağlayamadığını ve kararın yerine getirilip getirilmediğine yönelik bir tespit kararı kurulmasını söyledi. Mahkeme, kendi kararının yerine getirilip getirilmediğini inceleyecek.”

“HÜKÜMETİN TEMEL ARGÜMANI, SONRAKİ TUTUKLULUKTA FARKLI DELİL VE SUÇ İSNATLARININ İLERİ SÜRÜLMESİYDİ”

Molu, Kavala dosyası kapsamında verilen Mahkeme kararına ilişkin hükümetin Mahkeme ve Bakanlar Komitesi karşısında öne sürdüğü argümana ilişkin, şöyle konuştu:

#aihm #Osman Kavala
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