AİHM'deki PKK skandalına AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK yandaşlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki AİHM binası önünde terör örgütü paçavraları açıp Türkiye aleyhine sloganlar atmasına sert sözlerle tepki gösterdi. AK Partili Çelik, "Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da yine skandal bir eylem gerçekleştirdi. Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK yandaşı bir grup, terör örgütünün paçavralarını açıp Türkiye aleyhine sloganlar attı.

Yaşananlara Türkiye'den peşe peşe tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, olayın trajik bir hadise olduğunu belirtti. Çelik Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.

İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır. ."