Ahmet Türk: Yanlış yaparlarsa hesabını sorarız

HDP'li Ahmet Türk, "Millet İttifakı"nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle ilgili açıklamasıyla gündemde.

Türk, Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği hatırlatarak, "Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa hesabını sorarız" dedi.

HDP’li Ahmet Türk’ten CHP’ye ve Akşener’e tehdit: “Bize yanlış yaparsanız hesabını sorarız.”



Hem fırça çekmektir hem de tehdit etmektir.



Atatürk’ün partisi CHP’yi, İyi Parti’deki Ülkücüleri Kandil’in oyuncağı yaptılar. pic.twitter.com/KIK0b3mQd6