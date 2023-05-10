Ahmet Türk: Yanlış yaparlarsa hesabını sorarız
HDP'li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği hatırlatarak, "Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa hesabını sorarız" dedi.
Gündem 10.05.2023, 16:00
HDP'li Ahmet Türk, "Millet İttifakı"nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle ilgili açıklamasıyla gündemde.
Türk, Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği hatırlatarak, "Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa hesabını sorarız" dedi.
HDP’li Ahmet Türk’ten CHP’ye ve Akşener’e tehdit: “Bize yanlış yaparsanız hesabını sorarız.”— Zeki Bahçe (@zekibahce) May 5, 2023
Hem fırça çekmektir hem de tehdit etmektir.
Atatürk’ün partisi CHP’yi, İyi Parti’deki Ülkücüleri Kandil’in oyuncağı yaptılar. pic.twitter.com/KIK0b3mQd6
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