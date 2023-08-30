Ahmet Pembegüllü vefatının 17. yılında anılıyor

Gebze’de iki dönem belediye başkanlığı yapan 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin yaşandığı dönemde büyük sıkıntılar çeken haksız yere tutuklanıp uzun yıllar cezaevinde yatan Gebze Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

1994-2004 yılları arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinin belediye başkanı olan Ahmet Pembegüllü vefatının 17. yılında mezarı başında anılacak. 31 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip 17:30'da mezarı başında anma programı düzenlenecek.

28 Şubat’ın yaşandığı günlerde sadece Ahmet Penbegüllü değil, onunla birlikte başkan Yardımcılar Abdullah Yağcı, Necmi özen, Mahmut Yandık gibi Gebze’nin önemli isimleri, personelleriyle birlikte tutuklanmış ve yargılama süreci sonunda beraat etmişlerdi. Bu süreç bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı da 10 ay hapse mahkum ettirmişti.

AHMET PEMBEGÜLLÜ KİMDİR?

1950 yılında Tokat ta doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Tokat ta yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. 1968 yılında Nevşehir de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak devlet memurluğuna başladı. Daha sonra Ankara da İller Bankası Genel Müdürlüğü ne İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. 1978 de askerliğini Erzurum Hasankale de yedek subay olarak tamamladı. Askerlik sonrası memleketi Tokat ta 11 yıl inşaat mühendisliği, proje müellifliği ve müteahhitlik yaptı. 1984 yerel seçimlerinde Tokat ta Refah Partisi nden belediye meclis üyesi adayı oldu.

1991 yılında Gebze ye geldi. Refah Partisi Gebze İlçe Başkanlığı yaptı. Başkanlığının ilk yılında 1994 Yerel Seçimlerinde, Refah Partisi nden Gebze Belediye Başkanlığı na adaylığını koydu ve kazandı. Bir dönem sonra 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde bu kez kapatılan RP yerine Fazilet Partisi nden tekrar Belediye Başkanı seçildi. Gebze Güreş İhtisas Kulübü nü kurdu ve başkanlığını yaptı. Bu kulüple Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası nı ülkemize getirdi. 2 kez Türkiye Lig şampiyonluğunu elde etti. Kadrosunda birçok dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu barındırdı. Bir dönem Gebzespor a başkanlık yaptı. Gebze Belediyesi Atletizm takımı ile Türkiye 2. liğini Gebze ye getirdi.

2001 yılında hakkındaki birçok suçlamalar sebebi ile DGM tarafından tutuklanarak Kartal Cezaevine konuldu. 1 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra 2002 yılında tahliye edildi ve 2003 yılında da hakkındaki tüm davalardan beraat etti. Yeniden görevine dönen başkan Ahmet Pembegüllü 2004 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyince siyasete bir süre ara verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Mahalli İdareler Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi. Rahatsızlanarak bu göreve ara verdi. 2007 yılında Hakk'a yürüdü.