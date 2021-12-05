Ahmet Hakan'dan TÜİK'e eleştiri: 'Niye susuyor'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken iki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş. Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş. Eğer böyleyse TÜİK niye susuyor, TÜİK niye konuşmuyor?" diye sordu.

Hakan yazısında, "Verileriniz yanlış diyenlerin burnuna niye dayamıyor uluslararası denetim raporlarını? 'İktidar söylüyor, siz yazıyorsunuz rakamları' diyenlerin önüne neden koymuyor performans endeksini? Kapısına gelmiş ana muhalefet liderine, niye 'Buyurun uluslararası raporlar' demiyor, diyemiyor?" ifadesini kullandı.