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Ahmet Hakan'dan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili tepki

6 yaşındayken bir cemaate mensup adamla evlendirilen kadının iddialarını köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altının çizilmesi gerektiğini söyledi.

Gündem 08.12.2022, 14:02
Ahmet Hakan'dan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili tepki

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 yaşındayken bir cemaate mensup adamla evlendirilen kadının iddialarıyla ilgili köşe yazısında çarpıcı detaylara değindi.

"BÖYLE BİR SAPIKLIĞIN TOZUNA BİLE RASTLAMADIM"

İslami bir çevrenin içerisinde doğduğunu ve hayatının İslami cemaatlerin içerisinde geçtiğini belirten Ahmet Hakan, "İyice marjinal kalanlar hariç tarikatları biliyorum. Nurcuların bütün kollarını tanıyorum. Radikallere bile aşinayım. Fakat ben bu çevrelerin hiçbirinde...6 yaşındaki bir kız çocuğun yetişkin bir adamla evlendirildiğine hiç mi hiç tanık olmadım. Böyle bir sapıklığın izine tozuna bile rastlamadım. Bu tür bir sapıklığın söylentisini bile duymadım." dedi.

"KANIM DONDU RESMEN"

İsmailağa’ya yakın vakfın başkanı olan bir adamın 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki bir adamla evlendirdiğini öğrendiği andan itibaren 'Böyle bir olay nasıl olabilmiş? Bu nasıl vakıf? Bu adam nasıl İslami çevrelerin içinde barınabilmiş?' diye hayretler içerisinde olduğunu söyleyen Ahmet Hakan, "Ben 18 yaşın altındaki evliliklere “Olmaz böyle şey” derken... Bu tür evlilikleri çocuk evliliği diye reddederken... 6 yaşındaki bir bebeği evlendirmişler. Olacak şey değil. Kanım dondu resmen." diye konuştu.

Savcılığın hazırladığı iddianameyi gördüğünü ve ses kayıtlarını okuduğunu dile getiren Hakan, insanlığından utandığını ve bunun tam bir pedofili vakası olduğunu söyledi.

BAKANLIK AVUKATI DURUŞMALARA KATILACAK

Hakan, "Bu konuya devletin el atması lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, derhal bu olayla ilgili tutum almalı. Duyduğuma göre Bakanlık avukatı, müşteki sıfatıyla duruşmalara katılacakmış." dedi.

"BU SAPIKLIKLA YÜCE İSLAM'IN BAĞDAŞMAYACAĞININ ALTI ÇİZİLMELİ"

"Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu şuralardan geçiyor:" diyen Ahmet Hakan, köşe yazısını şu sözlerle noktaladı:

İslami vakıflar ve dernekler, bu olay karşısında sesini yükseltmelidir.

Diyanet, bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır.

Din adamları, bu konuda net bir tavır koymalıdır.

Altı yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışılmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli.

Kendilerine “Müslümanım” diyenlerin, bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları, dinlemeleri mümkün değildir.

Tutumlar da buna uygun olmalı.

#ahmet hakan
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