Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler üzerinden asılsız iddialarla manipülasyona başvuran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı..

"KORUMASIZ KADINLARA TECAVÜZ" YALANI

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: A Haber

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