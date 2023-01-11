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Ahmet Davutoğlu: "Seçtirdiğimiz cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusunu "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde cevapladı.

Gündem 11.01.2023, 21:51
Ahmet Davutoğlu: "Seçtirdiğimiz cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder"

Seçime kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklandı ancak sık sık bir araya gelen altılı masa henüz adayını belirtmezken kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizli destek verdiği altılı masanın gerçekleştrdiği son toplantının ardından adaylık konusunda aherhangi bir somut adım atılmadı. Altılı masa tarafıdnan yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'her genel başkanın imza yetkisi olacak' sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

''HERKES BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI BİR BAKANLIK ALACAK''

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuşurken yeni bir krizin fitilini de ateşledi. Davutoğlu, altılı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik altılı masanın almış olduğu sorumluktur" dedi.

''CUMHURBAŞKANININ GÜCÜNÜ ARTIRAN BİR DURUM''

Davutoğlu, devam eden tartışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı bilecek ki 5 veya 6 genel başkan onunla birlikte omuz omuza yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor. Bu cumhurbaşkanının gücünü artıran bir durumdur." ifadelerini kullandı.

''KRİZ ÇIKAR VE MECLİS DESTEĞİNİ KAYBEDER''

Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diye cevapladı.

30 OCAK'TA ADAY BELLİ OLACAK MI?

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''30 Ocak’ta aday belli olacak mı?'' sorusuna ''Hayır ama adayı konuşmaya başlayacağız.'' şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: TR Haber

#Ahmet Davutoğlu #altılı masa #cumhurbaşkanı
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