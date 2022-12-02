Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.