Ağrı'da bazı bölgelerde evler kara gömüldü
Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde evler kar altında kaldı.
Gündem 20.01.2022, 08:39
Kentte bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü.
Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
"Eksi 30 dereceye yakın soğuk var"
Havanın çok sağuk olduğunu ifade eden Dilaver Ulgay, "Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk" dedi.
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