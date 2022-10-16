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Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin lira destek

Ağrı Belediyesi, Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin lira maddi destekte bulunacak.

Gündem 16.10.2022, 22:06
Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin lira destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Başkan Sayan, sosyal medya hesabından, destek olmak ve kampanyaya davet çağrısında bulunarak, paylaşımda bulundu.

Yardımı belediye olarak yaptıklarını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Ağrı Belediyesi olarak Bartın'da şehit olan 41 kardeşimizin ailesine 100 bin Türk lirası katkıda bulunuyoruz. Parti farkı gözetmeksizin bütün belediyeleri bu kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu insanlar bizim. Yüreğimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız ve vatanımız bir."

Kaynak: AA
#Ağrı Belediyesi #Savcı Sayan #bartın
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