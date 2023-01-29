AGD ve MGV gençliğinden protesto gösterisi
AGD ve MGV gençliği, İsveç ve Finlandiya'da Rasmus Palutan isimli İslam düşmanı tarafından düzenlenen provokasyona tepki gösterdi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı (MGV) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
STK üyelerinden oluşan grup, ikindi namazı sonrası Fatih Camisi'nde buluştu. Camide toplananlar daha sonra sloganlar eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü.
Burada yapılan basın açıklamalarıyla İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
AGD Genel Başkanı Salih Turhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını Batı'nın "özgürlük" olarak nitelendirdiğine değindi. Kutsal Kitap yakan kişiyi muhatap almadıklarını belirten Turhan, onun arkasındaki fikri hedef aldıklarını dile getirdi.
Yapılan açıklamaların ardından dua edildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|27
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Real Valladolid
|19
|20
|17. Cadiz
|19
|19
|18. Getafe
|19
|17
|19. Celta Vigo
|19
|18
|20. Elche
|19
|6