Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Gündem 07.02.2022, 07:24
Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde E.E. ile bir süre önce boşandığı M.A.Ö., E.E.'nin birlikte yaşadığı iddia edilen C.A.'nın evine gitti.
Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan M.A.Ö. ile E.E., hafif ticari araca binmek üzereyken C.A., balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Açılan ateşle E.E. ve M.A.Ö. yaralandı.
Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından C.A. gözaltına aldı.
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