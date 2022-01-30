Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gündem 30.01.2022, 21:24
Nazif Gündoğdu idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, Mehmet Saygı ile Emir Kardaşyaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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