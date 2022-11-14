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Afrin şehidinin vasiyetini Süleyman Soylu yerine getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de PKK'lı teröristleri temizlerken şehit düşen Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirdi.

Gündem 14.11.2022, 08:32 14.11.2022, 08:40
Afrin şehidinin vasiyetini Süleyman Soylu yerine getirdi

PKK/YPG'li teröristlerin temizlenmesine yönelik Suriye'nin Afrin kasabasına 2018 Ocak'ında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'da şehit düşen Mehmetçiklerden biri Piyade Astsubay Musa Özalkan'dı. 

Şehadetinin ardından Özalkan, devletin ailesine vereceği parayla Irak'ın Musul kenti batısındaki Türkmen şehri Telafer'de çocuklar için anaokulu, kreş ve kültür merkezi yapılmasını ve okula da isminin verilmesini istemişti. 

Aradan geçen sürede Telafer'de okul yapımına, diplomatik girişimlere rağmen Bağdat'taki Türkiye karşıtı çevrelerce izin verilmedi. Telafer'deki anaokulu projesi saklı kalmak kaydıyla şehit Musa Özalkan adına Suriye'nin Çobanbey kasabasında bir anaokulu ve ilkokul yapıldı. 

Okulun açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gerçekleştirildi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Bugün, Şehidimiz Musa Özalkan'ın hepimize emanet olan vasiyetini gerçekleştirmek için Suriye Çobanbey'deyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

KARDEŞLERİNİN HÜRRİYETİ İÇİN MÜCADELE EDERKEN...

Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmada ise şehit Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını vasiyet ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kardeşlerinin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış. Allah anne ve babasından razı olsun; memleketimize ve insanlığa böyle düşünen, düşündüğü gibi yaşayan ve vasiyet bırakan bir evlat yetiştirdiler. Elbette şehadet her birimiz için aslında bir yoldur. O Peygamber Efendimiz'in komşusu olmuştur. Allah'ın izniyle ve şefaatiyle annesine, babasına ve burada bulunan değerli ağabeyine her birimize inşallah oradan şefaatiyle elini uzatacak ve o güzel yerlere komşu etmeyi sağlayacaktır."

TÜRKMEN BALALAR İÇİN ANAOKULU VE KREŞ

Şehit Musa Özalkan'ın göreve gitmeden bir süre önce yakınlarına duygusal bir vasiyet bıraktığı ortaya çıkmıştı. Özalkan vasiyetinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Vasiyetimdir. Şehit olursam Telafer'deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin, telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun, şahit olsun."

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