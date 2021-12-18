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"Afrika zulmün en yoğun işlendiği yer"

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın fakir olmadığına dikkati çekerek "Afrika zengin ama bütün yer altı zenginliklerini, açık açık söyleyeceğim, bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, bütün mücevherleri, oralardan alıp kendi ülkelerine götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gündem 18.12.2021, 00:02
"Afrika zulmün en yoğun işlendiği yer"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Afrikalı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek adalet mücadelemizi başarıya ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya gelmesine ilişkin video paylaştı.

Erdoğan, söz konusu buluşmaya ilişkin, "Afrikalı gençlerle buluşmamızda, kitabımı okuyan Togolu bir gencimizle Daha Adil Bir Dünya’nın nasıl mümkün olacağını konuştuk. İnşallah Afrikalı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek adalet mücadelemizi başarıya ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Videoda isminin Faruk olduğunu belirten Togolu öğrenci, İstanbul Ticaret Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla ilgili konuşmak istediğini belirten öğrenci, kitabı keyifle okuduğunu söyledi.

Togolu öğrenci Faruk, Erdoğan'a şu soruyu yöneltti:

"Biz Afrikalı olarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor, anlıyoruz. Bu anlatılanların başka bir yerde yazılmamış olması bizim için gerçekten ne kadar faydalı bir kitap olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Kitabınızın 88'inci sayfasındaki gibi merhametini yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi ve vicdanların sesi olmak istiyoruz. Fakat uluslararası sistemin çalışma sistemini bildiğimizden bunun ne kadar zor hatta tehlikeli olduğunu biliyoruz. O yüzden size sormak istiyorum, böyle bir sistemde başarılı olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Sizin bir dünya lideri olarak bu konu hakkındaki tavsiyeleriniz nedir? Sizin gibi başarılı bir devlet adamı, bir cumhurbaşkanı nasıl olunur? Türkiye'de eğitimimizi tamamlayıp ülkemize döndükten sonra ne yapmamızı öneriyorsunuz?"

"Şu andaki dünya adil mi? Hayır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da soru üzerine, "Gerçekten küresel bir soru yönelttiniz. Bu küresel soruda da üzerinde durmamız gereken en önemli konu, sizler ülkelerinize döndüğünüzde isterim ki oralarda herhalde siyasete soyunursunuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden siyasete soyunduktan sonra bir şeyi hedefe koymalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nedir o? Birleşmiş Milletlerde alınacak kararlarda, kitabımın adı ne? Daha Adil Bir Dünya Mümkün. Değil mi? Şu andaki dünya adil mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Şu anki dünyada zulüm olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın zulmün en yoğun işlendiği yer olduğunu dile getirdi.

Afrika'nın fakir olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrika zengin ama bütün yer altı zenginliklerini, açık açık söyleyeceğim, bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, bütün mücevherleri, oralardan alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Size bırakıyorlar mı? Hayır. Size bir şey bıraktıkları yok ve yıllar yılı zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi. Bunlar demek ki bu insanları bu şekilde soydular soğana çevirdiler ondan sonra da dünyada saltanat sürüyorlar. Peki bunu şimdi aslına kim çevirecek? Siz çevireceksiniz. Döneceksiniz, döndükten sonra da 'biz yılların hesabını sormak için okuduk, geldik, şimdi de bu hesabı soracağız.' Diyeceksiniz. Demeniz lazım. Bu sizin hakkınız, sizin varlıklarınızı soydular. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum. Bunu beraber halletmemiz lazım. Niye? Birleşmiş Milletlerde 5 tane daimi üye var, 15 tane de geçici üyeler var. Peki, bu 5 tane daimi üye ne derse onların dediği oluyor mu? Oluyor. İki dudağının arasında. Peki, 15 tane geçici üyenin orada herhangi bir hükmü var mı? Yok. Onları da aldatıyorlar ama ben diyorum ki, buradaki bütün benim genç kardeşlerim ülkelerine döndükten sonra, 'Biz artık geçici üye değil, biz de daimi üye olmalıyız.' diye bunun mücadelesini vermeleri lazım. Eğer vermezseniz, daha bunlar çok Afrika ülkelerine gelip soyarlar, soğana çevirirler. Erdoğan'ın dediklerini bu 5 tane daimi üye kabul eder veya etmez. Biz üzerimize düşeni yapalım, onlar etmesin. Afrika'da aynı şekilde çalışacak ve Türkiye-Afrika iş birliğini, dayanışmasını inşallah zafere kadar taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda da "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.

Yahya'nın şiirinin ardından Erdoğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri. Ben bu şiirle birincilik almıştım." dedi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Afrika
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