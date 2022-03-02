Afganistan-Türkiye dostluğunun 101.yılında ağaçlandırma etkinliği

Kabil'in Pağman ilçesinde bulunan Afgan-Türk Dostluk Korusu'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Kabil Belediye Başkanı Mevlevi Raşid, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve diğer yetkililer katıldı.

Her yıl dostluk anlaşması dolayısıyla fidan dikilen Afgan-Türk Dostluk Korusu'nda bu yıl da çam fidanları dikildi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm kurumları ve STK'leriyle Afgan halkının yanında olduğunu ve Türkiye'nin Afganistan'a yardımlarının süreceğini söyledi.

Erginay, Türkiye ve Afganistan arasında 101 sene önce imzalanan anlaşmayla dostluk ve iş birliğinin tesis edildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik devam etmektedir. Zor zamanlarımızda birbirimize yardımcı olduk. Afgan halkının bu bağlamda milli mücadelemizde bize yaptıkları yardımları hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve bu zor günlerinde Afgan halkına da biz, insani yardımla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Muhtaç Afgan aileleri için binlerce ton insani yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri"nin Türkiye’nin Afgan halkının yanında bulunduğunun en önemli göstergesi olduğuna işaret eden Erginay, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda işte bugün burada ağaçlandırma faaliyeti düzenledik. Bunu her sene yapıyoruz. Dolayısıyla bu koru mevcut ve çok da güzel bir koru. Biz her yıl 3 farklı vesileyle ağaçlandırma gerçekleştiriyoruz Afganistan’da. Bir tanesi bu 1 Mart’tır, diğeri 15 Temmuz’dur, bir diğeri de kasımda ağaçlandırma günümüzdür. Dolayısıyla bu vesilelerle Afganistan’ın çevresine küçük de olsa bir katkımız olabiliyor."

- Türkiye’den 20 bin meyve ağacı

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da kurum olarak yardımların süreceğini ve gelecek günlerde yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte imkanlarımız ölçüsünde, elimizden geldiğince Afganistan halkına, devletine gerekli yardımı yapacağız. Önümüzdeki iki haftalık süreçte Türkiye’den 20 bin meyve ağacı getirteceğiz. Yine devamında tarım projeleri, gıda projeleri olarak, yine patates tohumumun Türkiye’den getirilmesi, mısır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konularında da çeşitli projeler hazırlıyoruz."

Tarihi eserlerin restorasyonu ve ramazan ayına özgü etkinlikleri de organize edeceklerini söyleyen Çal, Afganistan’da ihtiyaç duyulan her alanda mümkün olduğunca Afgan halkına yardım elini uzatacaklarını belirtti.

Kabil Belediye Başkanı Mevlevi Raşid, Türkiye ve kurumlarına teşekkür ederek yardımların devam etmesini istedi.