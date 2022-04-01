Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Gündem 01.04.2022, 22:07
Afganistan'da Herat Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.
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