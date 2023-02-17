Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar, başvurularını e-Devlet'te AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.
Gündem 17.02.2023, 20:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.
Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.
Kaynak: AA
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