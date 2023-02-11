"Afet bölgesinde şu an 12 bin 26 iş makinesi çalışma yapıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin kaldığını ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Oktay, AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Son 24 saatte 67 vatandaşın enkazlardan sağ olarak kurtarıldığını dile getiren Oktay, bunun yürekleri ısıttığını ve umutları diri tuttuğunu belirtti.

Artçı depremlerin devam ettiğini, şu ana kadar 1666 artçının kaydedildiğini ifade eden Oktay, "Hasar tespit çalışmaları yapılana kadar konutlardan, evlerden uzak durulması olayı halen geçerli." dedi.

Oktay, afetzedelerin sağ olarak kurtarılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahadaki 31 bin 254 arama kurtarma personelimize yürekten teşekkür ediyorum, bizlerin, milletimizin ümidini, umudunu canlı tuttukları için ve zerre motivasyonlarını kaybetmedikleri için." ifadelerini kullandı.

"Sahada iş makineleriyle ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Arama kurtarma personeli de dahil halen artmaya devam ediyor." diye konuşan Oktay, afet bölgesinde şu an 12 bin 26 iş makinesinin çalışma yaptığını, vinç sayısının da 900'ü aştığını aktardı. Oktay, 80 bin kişinin tedavi için hastanelerde bulunduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde soğuk havanın etkili olduğunu, geçici barınmanın önem taşıdığını dile getiren Oktay, "Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Beslenme giderleri de dahil temel ihtiyaçları da dahil buralarda karşılıyoruz." bilgisini paylaştı.

Afet bölgesinden tahliyeler konusuna da değinen Oktay, afetzedelerin bölge dışına çıkmaları konusunda teşvik edildiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla yaklaşık 190 bin vatandaşımız tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışarısına tahliye edilmiş durumda. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturulmuş geçici barınma merkezlerinde, geri kalan kısmı da yakınlarının yanına çıkmış durumda. Afetzedelerimiz için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz, yardımı veriyoruz. Tahliye merkezleri oluşturulmuş durumda. Bunların nerede olduğu bilgisi paylaşıldı, sadece oraya gitmeleri yeterli. Başvurduklarında oradan nasıl, nereye gidecekleriyle alakalı yönlendirilecekler. Taşıma işlemini de ücretsiz olarak yapacağız."

Hasar tespit çalışmaları

Fuat Oktay, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yapılması, henüz yıkılmayıp acil yıkılması gereken binaların da bir an önce belirlenmesi gerektiğini, bunun ardından da hasarsız binalara afetzedelerin dönebileceğini söyledi.

Kalıcı konutların çok hızlı şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, 1 yıl içinde kalıcı konutları teslim ederek tekrar normal hayata dönüyor olmalarını, bir an önce acılarını sarmalarını sağlamak temel amacımız." dedi.

Vatandaşların binalarının durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini belirten Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulacak iletişim merkezlerinden de binaların hasar durumlarının öğrenilebileceğini söyledi.

Oktay, defin işlemleri konusunda çalışmaların sürdüğünü, tüm ilgili kurumların yoğun şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Psikolojik destek konusunun da önemli taşıdığını vurgulayan Oktay, bu konuda gerekli çalışmaların bölgede sürdürüldüğünü kaydetti.