AFAD’dan kaynak aktarımı eleştirilerine tepki: İddialar mesnetsiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bazı medya kuruluşlarında yayınlanan "sermaye transferi" konulu haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İddiaların mesnetsiz olduğu vurgulanan açıklamada, kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının yasal mevzuata uygun olduğu, konunun bilerek çarpıtıldığı belirtildi.

"Aktarılan kaynakla son 3 yılda afetzedelere 60 bin konut yapıldı"

Elazığ ve İzmir depremleri, Batı Karadeniz ile Rize, Giresun ve Artvin' de yaşanan seller ve Muğla ile Antalya'da meydana gelen orman yangınlarının hatırlatıldığı açıklamada, "Bu kaynaklarla, TOKİ tarafından afetten zarar görenler için son 3 yılda yaklaşık 60 bin afet konutu, işyeri ve ahır yapılmıştır" denildi.

Bütçenin, valiliklere yapılan ödemeler, afetzedelerin yaralarının sarılması, afet bölgelerinde acil içme suyu sağlanması, yol, köprü ve altyapı hasarlarının giderilmesi için kullanıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Devletimizin yardım elini, merhametini ulaştırmayı amaç edinmiş bir kurumun ve onun fedakar personelinin, haksız ithamlarla gündeme getirilmesini kınıyoruz" denildi.