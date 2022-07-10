AFAD uyardı: 21 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'da şiddetli yağış bekleniyor.

AFAD, sosyal medya hesabından, söz konusu illerde beklenen yoğun yağış nedeniyle uyarı mesajı paylaştı.

AFAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''