AFAD uyardı: 21 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ''Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun'' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'da şiddetli yağış bekleniyor.
AFAD, sosyal medya hesabından, söz konusu illerde beklenen yoğun yağış nedeniyle uyarı mesajı paylaştı.
AFAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''
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|36
|58
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|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|49
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|48
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|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
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|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
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|38
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|38
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|38
|40
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|38
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|38
|35
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|38
|23
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
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|38
|73
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|71
|4. Sevilla
|38
|70
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