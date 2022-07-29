AFAD: Marmaris'teki otelde konaklayanlar tahliye edildi, yaralanan yok

İçmeler Turunç mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin sıçradığı Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli binası zarar gördü.

AFAD: Otelde konaklayanlar tahliye edildi

AFAD da yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'nde konaklayanların tahliye edildiği ve yaralananın bulunmadığını duyurdu.

Yangında 3 arabanın yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

Uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı

Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.