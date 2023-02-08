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AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç malzemeleri

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmaya katkıda bulunmak ve soğuk kış gününde evsiz kalan depremzedelere yardım etmek isteyenler, yardım için doğru adresi arıyor. AFAD ve Kızılay’ın koordinasyonu ile yürütülen yardımlara spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Yıkıma uğrayan deprem illerine her bölgeden yardım giderken, AFAD ekipleri afetzedelerin hayati anlamda ihtiyacı olduğu öncelikli maddeleri paylaştı. Valilik, AFAD ya da Kızılay’ın onayı, imzası olmayan kampanyalardan kaçınmak gerekiyor.

Gündem 08.02.2023, 11:34
AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç malzemeleri

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen çifte depremin hemen ardından birçok belediye lojistik merkezleri kurdu, yardım toplamaya başladı. Bunlardan en büyüğü İBB tarafından Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde oluşturuldu. Binlerce kişiden gelen yardımlar gönüllüler tarafından tasnif edildi, kolilendi. TIR’lara yüklenen malzemeler zaman kaybetmeden AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edildi.

İBB’nin yanı sıra ilçe belediyeleri de yardım toplama merkezleri kurdu. Bazı ilçelerde muhtarlıklar da adeta birer lojistik merkezine dönüştü. Şişli Belediyesi de ilçedeki vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu ve yardımların belediye binasında toplanacağını duyurdu.

Binlerce vatandaş ellerinde yardım malzemeleriyle belediye binasına akın etti. Yardım getirenler, malzemelerin ayrıştırılmasına ve kolilenmesine de yardımcı oldu. Bir yanda yardımları ayıranlar, bir yanda kolileyenler... Saatlerdir nefes bile almadan, hiç şikâyet etmeden çalışıyorlar.

Bu sırada dolan TIR’ların yerine yenisi yanaşıyor ve malzemeler yine gönüllüler tarafından taşınıyor. Malzeme yüklenen TIR’lar daha sonra AFAD’ın koordinasyonunda depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıkıyor.

Afet bölgesinde ekipler zamanla yarışıyor. Bu sebeple yardım ürünlerinin hızla gönderilmesi gerekiyor. İkinci el ya da kötü durumdaki ürünlerin ayıklanması sırasında çok zaman kaybediliyor. Bu nedenle bağışlar sırasında sıfır ve yeni ürünler tercih ediliyor. Bu yardımların hem hijyenik hem de hemen kullanılabilir olması açısından çok önemli.

İSTANBUL’DA YARDIM TOPLANAN NOKTALAR

* Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

* Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı

* Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi

* Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı

* Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu

 Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi

* Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi

* Beylikdüzü: Pazar İstanbul

* Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası

* Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi

* Esenler: Tekstilkent E Girişi

* Esenyurt: Kültür Merkezleri

* Eyüpsultan: Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez, Göktürk Kültür Merkezi, Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa, White Hill AVM.

* Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı

* Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi

* Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı

* Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi

* Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri

* Kartal: Kartal Ekolojik Pazar

* Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi

* Pendik: Belediye tesisleri

* Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi

* Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası

* Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu

* Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı

* Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi

* Şişli: Belediye Hizmet Binası

* Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi

* Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı

* Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği.

PARA YARDIMI NASIL YAPILIYOR

Vatandaşlar cep telefonlarıyla da deprem bölgesine bağış yapabiliyor. Bunun için tüm operatörlerden “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderildiğinde, AFAD’ın hesabına 20 TL geçmiş oluyor. AFAD’a ayrıca bağış da yapabilirsiniz. AFAD’ın banka hesap bilgilerine internet adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT’DEN DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ KARGO

PTT, “deprem yaralarını birlikte sarıyoruz” sloganıyla vatandaşların bireysel yardımlarını ücretsiz olarak deprem illerine göndereceklerini açıkladı. PTT’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru, “PTT bireysel yardımlarınızı deprem bölgelerine ücretsiz ulaştırıyor” başlığıyla yayınlandı.

Duyuruda, elektrikli ısıtıcı, kadın/erkek/çocuk kışlık her türlü giyim eşyası, bebek bezi, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, çocuk maması, powerbank (şarj istasyonu), yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu, su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık gibi bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz gönderileceği belirtildi. PTT, vatandaşları yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olması konusunda uyardı.

Yıkıma uğrayan deprem illerine her bölgeden yardım giderken, AFAD ekipleri afetzedelerin hayati anlamda ihtiyacı olduğu öncelikli maddeleri paylaştı.

O listede, şu malzemelere yer verildi;

-Elektrikli ısıtıcı

-Büyük-küçük tüp

-Cep ısıtıcısı

-Powerbank

-Jeneratör

-Çocuk ve erişkin mont

-Kadın erkek iç giyim ve çorap

-Kadın erkek ayakkabı

-Kadın erkek polar

-Kadın erkek içlik

-Yağmurluk/panço

-Uyku tulumu/ yastık

-Yatak ve nevresim takımı

-Tek kullanımlık tabak-çatal-bardak-kaşık

-Tava

-Ketıl

-Kavurma

-Barbunya

-Peynir konserve

-Çay/kahve

-Kaşar/peynir/zeytin

-Su/ekmek/hazır gıda

#AFAD
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