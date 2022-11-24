AFAD: Düzce'de 212 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

AFAD, bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralının olduğu, 14 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.