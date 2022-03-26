AFAD duyurdu! Maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de maden ocağında iki işçi göçük altında kaldı.
Gündem 26.03.2022, 09:35 26.03.2022, 09:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.
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