AFAD'dan sele kapılan Türk hakkında açıklama
AFAD, Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşın cesedine ulaşıldığını duyurdu.
Gündem 27.11.2021, 17:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
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