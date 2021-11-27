AFAD'dan sele kapılan Türk hakkında açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.