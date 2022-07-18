AFAD'dan Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün sabah saatlerinden itibaren bazı bölgeler için fırtına uyarısı yaptı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
AFAD yaptığı uyarıda, Meteoroloji'den alınan verileri paylaştı.
Buna göre, sabah saatleri itibarıyla Marmara’nın güneyi, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimleri İzmir ve Manisa'da fırtına bekleniyor.
Bu nedenle bölgedekilerin tedbirli olması istendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, fırtına öncesinde, fırtına sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği de hatırlatıldı.
Uyarıda, fırtına öncesinde "Kapı ve pencereleri sağlamlaştırın, pencere kenarlarından uzak durun, ani su basmalarına karşı hazırlıklı olun ve afet çantanızı hazır tutun" denildi.
Fırtına sonrasında elektrik kablolarına dokunulmamalı
Fırtına esnasında evden çıkılmaması, dışarıda yakalanıldığında ise bina ve ağaçlara yaklaşılmaması, sel sularına girilmemesi ve balkonlarda duran eşyalara karşı dikkatli olunması istendi.
Fırtına sonrasında ise elektrik kablolarına dokunulmaması uyarısı yapıldı.
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