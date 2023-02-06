AFAD'dan cep telefonu uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

ÖNEMLİ!



Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.



Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.



Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023