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AFAD: Can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

Gündem 10.02.2023, 09:33 10.02.2023, 10:12
AFAD: Can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 342 oldu. Depremlerde 74 bin 242 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 75 bin 780 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 241 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 150 hava aracıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 1310 sorti yapıldı.

97 bin 973 aile yaşam çadırı kuruldu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1606 personel ve 156 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verildi.

#Kahramanmaraş
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