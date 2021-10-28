AFAD Başkanı Artvin'de
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 22 Temmuz'da Artvin'de meydana gelen sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Gündem 28.10.2021, 18:00 28.10.2021, 17:54
Sezer, ilk olarak Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da Kapisre Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin yaşandığı alana gitti.
Kapisre Deresi'nde DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen taşkın koruma çalışmalarını yerinde gözlemleyen Sezer, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak ve AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı’ndan çalışmalara dair bildi aldı.
Sezer, Arhavi'deki temaslarının ardından Borçka ilçesine giderek Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca yaptırılan afet konutlarını inceledi.
İnşaatı devam eden 44 konutun son durumuyla ilgili yetkililerle görüşen Sezer, daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.
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