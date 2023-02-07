AFAD açıkladı: Can kaybı 3 bin 381

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Bu ihbarların içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775.

Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. Birçok farklı kurumdan arama kurtarma ekibi var, gönüllülerimiz var. Bölgeye sürekli arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bu anlamda özellikle hava yoluyla bu arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması da güç olabiliyor ama bu konuda da belli bir koordinasyon sağlanmış durumda. Bölgede görevlendirilen gemi sayısı 10 tane. Bu gemiler yaralıları taşımak üzere görevlendirildi. İskenderun Limanı’ndan özellikle bu gemilerle bölgedeki yaralı vatandaşlarımız değişik hastanelere sevk ediliyor. Bölgede görevli hava unsurlarının toplam sayısı 54. Bu araçlarla şu ana kadar 154 sorti yapıldı.

Haberleşmeyle ilgili yer yer enerji kesintilerinin olduğunu biliyoruz. Bunlara müdahale ediliyor. Beslenme grubuyla ilgili bölgede 85 hizmet aracımız var. Bu aşamadan sonra önemli bir hizmet olan psikososyal destek hizmeti de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın uzmanları tarafından yapılmaya başlandı. Bölgede şu anda 100 araçla birlikte toplam 1322 personel psikososyal görevi yürütmekte.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaklaşık yarım saat içinde çok daha ayrıntılı bilgileri paylaşacak.